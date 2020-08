Rubrique sponsorisée Lycéen, Lycéenne, La Région lance l’aide spéciale COVID

RENTRÉE 2020-2021 L’aide spéciale COVID : c’est quoi ?

C’est une aide d’un montant forfaitaire de 120 €

allouée par la Région Réunion aux familles pour les accompagner dans les frais liés à la scolarité de leurs enfants (manuels scolaires, équipements de sécurité sanitaire, équipements liés à la filière...).

Qui peut en bénéficier ?

L’aide spéciale COVID est délivrée, sans conditions de ressources aux élèves scolarisés de la seconde à la terminale dans un établissement public ou privé de La Réunion.

Comment en bénéficier ?

Renseigner le formulaire de demande « Aide spéciale COVID » directement via le formulaire en ligne ci-dessous complété des pièces demandées.



Se munir des pièces suivantes :



Copie de la carte d’identité, du passeport ou du certificat de nationalité du représentant légal et de l’enfant.

Certificat de scolarité ou attestation d’inscription de l’élève pour l’année 2020-2021

Relevé d’identité bancaire du représentant légal ou de l’élève, si majeur et pour les élèves mineurs, l’accord du représentant légal le cas échéant.



Comment l’aide me sera versée ?

Le paiement de l’aide sera effectué directement sur le compte bancaire du représentant légal ou de l’enfant majeur après réception de l’ensemble des pièces indiquées ci-dessus.



Où me renseigner ?

Auprès de :

l’Animateur POP de votre lycée,

la Direction de l’Éducation de la Région

Tél : 0262 94 46 11 - 0262 94 46 05

