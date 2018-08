Lycée hôtelier attribué à l'Etang-Salé: Le maire de Petite Ile lance une pétition

La pilule ne passe pas. Suite à la décision de faire construire le lycée hôtelier à l'Etang-Salé au lieu de Petite-Ile, Serge Hoareau et son conseil municipal lancent une pétition en ligne, adressée à Didier Robert.



"Toute la jeunesse du Grand Sud et plus particulièrement celle du Sud Sauvage est pénalisée par le lieu d’implantation de cet équipement structurant qui ne sert pas au rééquilibrage du territoire", déplorent-ils.



Et d'appeler les Réunionnais à signer pour "soutenir cette jeunesse pour la construction du Lycée à Petite-Île comme prévu depuis 2006 et confirmé en 2015 par le Président de la Région dans son programme politique 2015/2021".