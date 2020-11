A la Une . Lycée hôtelier Sud : Le coût a penché dans la balance

Le président de Région continue son tour des communes et s’est arrêté ce lundi à l’Etang-Salé. Didier Robert y a précisé les raisons pour lesquelles le nouveau lycée hôtelier s’ implantera finalement chez Jean-Claude Lacouture et non à Petite-Ile. Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 23 Novembre 2020 à 13:28 | Lu 335 fois





Il pourra accueillir 940 élèves et sera doté d’un internat, d’un restaurant et d’un hôtel d’application pour un montant total de 54,4 millions d’euros. " On s’est très vite rendu compte qu’il y avait un certain nombre d’inconvénients majeurs et que la proposition formulée par la ville de l’Etang-Salé nous convenait mieux en terme de coût", a précisé Didier Robert. Le terrain a été mis à disposition par la mairie. Entre les deux projets: 1 à 1,5 millions d’euros d’écart minimum, a fait valoir le président de Région.



Des riverains, dont le complexe hôtelier Le Palm, ont également manifesté leur désaccord considérant que "ce projet à cet endroit était un élément qui venait trop fortement perturber tout le développement touristique pour le Palm mais aussi en contrebas sur Grand Anse", a affirmé Didier Robert. Dernière raison invoquée : le foncier prévu par la Petite-Île coïncidait avec celui d’un projet d'aménagement routier sur cet axe saturé.



"Il ne faut pas oublier qu’à l’Etang-Salé, il y a deux gros hôtels qui sortent, celui qui est sur le golf, et celui 4 étoiles à Ravine Sheunon. La ville s’équipe au fur et à mesure et quoi de plus normal que de défendre ce dossier auprès du président", a ajouté Jean-Claude Lacouture.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

