A la Une .. Lycée Vue-Belle: FO répond aux accusations et demande l'apaisement

La secrétaire générale du SNETAA FO, Marie-Laure Adam, dans un entretien, répond aux accusations du collectif du lycée Vue-Belle, qui prétend que le syndicat instrumentalise le suicide d'une collègue pour nuire au chef d'établissement. Si elle ne souhaitait pas s'exprimer, l'ampleur de la polémique l'a poussée à répondre, afin d'apaiser la situation. Par Sarah Minatchy - Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 15:51 | Lu 688 fois

L'ambiance de travail est particulièrement tendue au lycée Vue-Belle de Saint-Paul, et deux drames ont touché personnel et élèves ces derniers mois, le suicide d'une enseignante et il y a quelques jours, l'accident mortel dans la darse du Port de Noémy, élève du lycée. Une fin d'année scolaire éprouvante pour tous, qui se ponctuait hier par un pot de fin d'année, accompagné d'un appel à la presse du collectif de soutien au proviseur.



Marie-Laure Adam, secrétaire académique du SNETAA-FO, le syndicat d'enseignants en lycées professionnels, a tenu à répondre aux accusations dudit collectif. Après la parution d'un article dans lequel le proviseur du lycée affirmait que les syndicats n'avaient en aucun cas signalé des problèmes de gouvernance, la secrétaire académique rétorque que le syndicat alerte le rectorat depuis un an des méthodes "clivantes et autoritaristes" du proviseur et des risques psycho-sociaux en découlant, soit bien avant le décès de l'enseignante, survenu début mars.



C'est la famille de l'enseignante qui demande que son décès soit qualifié d'accident de travail, et le syndicat, suite à cette demande, a réclamé l'ouverture d'une enquête CHSCTA: "Il est de notre devoir de syndicat de demander une enquête impartiale du CHSCTA, dès lors qu'une telle demande est faite. En aucun cas nous n'accusons le proviseur, nous voulons que lumière soit faite sur les conditions de travail de notre regrettée collègue", assure Mme Adam.



Le rectorat était au courant des tensions internes, car, le 20 février 2020, son directeur des ressources humaines, M. Sempère, est intervenu au lycée, proposant des entretiens individuels à chaque professeur. C'est le proviseur que le DRH a missionné pour organiser les entretiens. "Tous les collègues n'ont pas reçu le courrier du proviseur, et celui-ci s'est arrangé pour que seuls quelques collègues soient entendus par M. Sempère. Néanmoins, des professeurs ont pu l'alerter, l'un d'entre eux lui affirmant 'Cela va se terminer par un suicide'." , raconte la syndicaliste.



Une pétition de soutien au proviseur circule, mais la syndicaliste précise: "Elle émane de la directrice déléguée à la formation professionnelle et technologique (DDFPT) du lycée, qui est donc membre de la direction. Il faut savoir que c'est elle qui aménage les emplois du temps et la répartition des classes de chaque professeur en ce qui concerne les enseignements professionnels, avec la validation du proviseur. Elle d'ailleurs envoyé un mail de sa boîte professionnelle, indiquant aux professeurs qu'une pétition en soutien au proviseur était disponible dans son bureau.C'est un peu comme si votre DRH vous disait qu'une pétition en soutien à votre patron était à signer dans son bureau", explique Mme Adam.



Le syndicat attend toujours le résultat de l'enquête du DRH du rectorat concernant le climat de travail du lycée, et une enquête est en cours concernant les conditions de travail de l'enseignante ayant mis fin à sa vie. En attendant les résultats des enquêtes, le syndicat demande, dans un courrier adressé au recteur, que ses services interviennent, afin de ramener le calme au sein du lycée. "Cet établissement est dynamique, les professeurs y sont consciencieux, nous regrettons cette polémique, et que rien ne soit fait pour apaiser les tensions, tant au niveau du chef d'établissement que du rectorat", termine la syndicaliste.