Education Lycée Victor Schoelcher : Des mobilités et 100% de réussite à l'examen

le lycée Victor Schoelcher a pu remettre 38 Europass mobilité à 10 élèves de CAP Production Service et Restaurations, 14 élèves du bac pro Métiers de l'accueil, 14 élèves du bac pro Logistique. Le bilan : 100% de réussite à l'examen, se réjouit Sandra Magalhaes, enseignante référente pour l'Action Europe et International. Par N.P - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 10:39

Le communiqué :



Malgré le contexte sanitaire en 2022, le lycée Victor Schoelcher a pu remettre 38 Europass mobilité à 10 élèves de CAP Production Service et Restaurations, 14 élèves du bac pro Métiers de l'accueil, 14 élèves du bac pro Logistique, pour des mobilités réalisées en Belgique et en Espagne (stage professionnel).



Nous avons pu également faire bénéficier à 5 personnel, de cours structurés en Italie, Irlande, Espagne et Finlande.

L'obtention de l'accréditation 2021-2027 nous engage à persévérer dans cette ouverture sur le monde.



Nous remercions Erasmus plus, tous nos partenaires européens, les porteurs de projet, les parents, les élèves, la Dareic et notre direction pour votre soutien indéfectible.



Ces Europass attestent des acquis et des compétences validés par nos partenaires Européens pour une meilleure insertion professionnelle. Souhaitons une belle route à nos élèves diplômé.e.s.