Lycée Patu de Rosemont : direction le juge pour enfants pour les ado qui blessent un agent de prévention

Un agent de sécurité et de prévention a été blessé ce jeudi après-midi devant le lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît. Il est environ 17H40 lorsque deux adolescents se présentent devant les grilles de l’établissement.



L’agent empêche les deux jeunes hommes d’entrer car l’un d’eux est déjà exclu et l’autre est sous le coup d’une mesure disciplinaire.



Pas contents, ils malmènent l’agent de prévention. L’un des deux adolescents en vient même à frapper l’agent avec son sac, blessant ce dernier à la tête.



Un des agresseurs est interpellé dans l’enceinte du lycée peu de temps après les faits. Quant au second, il est cueilli au pied du lit ce vendredi matin à 7H45.



Ils sont convoqués tous les deux devant un juge pour enfants le 26 février.