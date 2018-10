Lycée Léon de Lépervanche : Violente bagarre entre deux élèves dans une salle de classe

La scène de violence s’est déroulée dans une salle de classe du Lycée Léon de Lépervanche au Port. Lundi vers 17 h peu avant la fin des cours, deux élèves se sont violemment battus. L’un d’entre-eux a été particulièrement blessé. "L’enseignante a demandé de l’aide à la vie scolaire mais personne n’est venue", relate le SNUEP-FSU Réunion.



L’enseignante a finalement réussi à s’interposer et mettre en sécurité le jeune élève. Victime et agresseur ont quitté l’établissement scolaire ce jour-là sans passer par le bureau de la direction.



Pour le syndicat, ces situations de violences et d’incivilités récurrentes exigent une meilleure prise en charge et un travail à mener en amont. Hier, un débrayage a été organisé "en soutien à la collègue choquée" et pour "dénoncer le laxisme et le manque d’accompagnement".



Une réunion s’en est suivie. Des mesures d’urgence à mettre en place sont en cours d’examen. "Le lycée Léon Lépervanche s’étale sur 10 hectares et les moyens accordés à la vie scolaire sont insuffisants pour mener leurs missions à bien notamment à la sortie des cours". Le SNUEP-FSU a également alerté l’administration rectorale.