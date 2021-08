Lycée Isnelle Amelin : La jeune fille décédée jouait au foot au FC Bagatelle

Il faudra attendre l'enquête qui va être diligentée, et probablement l'autopsie qui sera ordonnée, pour connaitre les causes réelles de la mort de la jeune fille d'une quinzaine d'années, décédée hier vers 15h sur un terrain de sport du lycée Isnelle Amelin, à Ste-Marie.Dès les circonstances de sa mort connus, alors qu'elle pratiquait le sport avec sa classe de lycée, la première réaction a été d'imaginer une incompatibilité avec la pratique du sport.A moins d'une malformation qui n'avait pas été détectée jusqu'ici, il faudra chercher ailleurs les causes réelles de son décès puisqu'à l'occasion d'un des nombreux messages de condoléance qui fleurissent sur les réseaux sociaux, on apprend que la jeune fille pratiquait régulièrement le football au FC Bagatelle.Des dirigeants qui l'ont apparemment bien connue la présentent comme "une joueuse simple, avec plein d'ambition et surtout de qualités".Lire également : " Le rectorat annonce le décès d'une lycéenne