Lycée Boisjoly Potier: Les jeunes se mobilisent pour le world clean up Day

Une vingtaine de lycéens, les yeux rivés vers le sol, étaient à l’affut du moindre déchet abandonné dans la nature. Ces jeunes du lycée Boisjoly Potier au Tampon se sont portés volontaires pour participer à la journée internationale du ramassage de déchets, et protéger ainsi l’environnement aux alentours de leur établissement. Par Charlotte Molina - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 08:34 | Lu 369 fois

Il n’y a pas d’âge pour changer le monde, comme le démontre Emma Charote. Du haut de ses 17 ans, la lycéenne a été élue éco-déléguée de sa classe de terminale et elle prend ce rôle très au sérieux.



C’est pourquoi elle a organisé une action de ramassage de déchets ce samedi à l’occasion du World CleanUp Day (journée internationale du ramassage de déchets).



Une vingtaine d’élèves et enseignants bénévoles ont répondu à son appel pour protéger et améliorer l’environnement autour de leur établissement, et tenter de sensibiliser d’autres jeunes à la protection de notre planète.



"L’année dernière, nous avons ramassé des emballages de sandwich ou autres, mais on a aussi retrouvé des batteries de voiture et même des tambours de machine à laver. On espère qu’il n’y en aura pas cette année…" indique-t-elle. Au total, ce sont pas moins de 85 kg de déchets abandonnés dans la nature qui ont été ramassés ce samedi.



Et pour protéger les ramasseurs bénévoles, l’adolescente a tout anticipé:



"Sur place nous fournissons les sacs-poubelles, des gants, et tout le nécessaire pour que le ramassage se fasse dans les meilleures conditions" explique-t-elle. "Ces équipement nous sont fournis par la CASUD qui est partenaire de notre action".



Si elle est plus motivée que jamais, Emma regrette de voir que de nombreux lycéens restent encore indifférents aux questions environnementales: "Cette année j’ai pour projet de faire encore plus de sensibilisation, parce qu’on a besoin d’un réel changement !".





