Luttons contre la dengue !

La dengue peut être dangereuse et peut amener à des hospitalisations voire des décès.



Mieux vaut prévenir que guérir ! Adoptez les bons gestes…

Utilisez des produits répulsifs





C’est l’une des mesures les plus sûres pour lutter contre la propagation de la dengue. Ces répulsifs cutanés sont à appliquer sur toutes les parties du corps non couvertes, lors d’activités en extérieur, surtout le matin et le soir, les périodes de plus forte activité du moustique.



La durée de la protection varie de 4 à 8 heures. Des produits spécifiques sont réservés pour l’enfant et la femme enceinte. Votre pharmacien pourra vous conseiller sur l’utilisation des répulsifs et les mesures de protection individuelle.



Éliminez l’eau stagnante des gîtes à moustiques chez vous