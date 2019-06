Luttons contre l’errance animale : Out Zanimo, Okip a li !

► Regardez si vous remplissez les conditions pour bénéficier de cette prestation gratuite du TCO (en collaboration avec les vétérinaires participants).



Passe le message à ton voisin !

Dans le cadre du plan de lutte contre l’errance animale entre l’Etat, les intercommunalités et le groupement vétérinaire GEVEC, le TCO réalise une campagne de sensibilisation en porte à porte par les médiateurs de l’environnement durant ce mois de juin dans des quartiers cibles de son territoire (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu) pour rappeler aux propriétaires d’animaux les règles de bonne gestion de leur animal sur l’espace public et à leur domicile à savoir :1. J’identifie2. Je surveille pour qu’il ne divague pas3. Je stérilise pour éviter la prolifération et l’abandon4. Je veille à son bien être.Un flyer est laissé à l’usager à l’appui du message du médiateur. Il est rappelé que les usagers non imposables des communes du territoire de la côte Ouest bénéficient de la stérilisation gratuite par des vétérinaires adhérents au programme (l’identification reste néanmoins à la charge du propriétaire).Pour plus d’informations, contactez le N° vert 0800 605 605 (appel gratuit à La Réunion à partir d’un poste fixe) ou rdv sur notre site Internet : https://www.tco.re/competences-et-projets/environnement-et-cadre-de-vie/lerrance-animale Vous souhaitez participer activement avec nous à la lutte contre l’errance animale ?Rendez-vous chez votre vétérinaire pour stériliser votre animal, si ce n’est pas déjà fait…Et transmettez le message autour de vous ! Vous pouvez en parler à votre entourage et/ou utiliser les affiches à votre disposition.Si vous êtes une association ou un cabinet vétérinaire participant à l’opération, téléchargez et diffusez les fichiers ci-dessous.Merci pour votre participation active !