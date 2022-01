Communiqué "Lutter contre l'insécurité et mieux protéger nos concitoyens"

Le communiqué :



En ma qualité de membre de l’équipe de campagne de Valérie PÉCRESSE, vice-présidente du mouvement politique « LIBRES! », j’ai rencontré ce jour Gilles CLAIN, policier et syndicaliste, pour échanger sur la politique publique nationale notamment en termes de sécurité.



Afin d’offrir une sécurité optimale à nos concitoyens, nous avons fait le constat partagé que les propositions suivantes sont pertinentes :

- restaurer l’autorité des représentants de l’Etat

- renforcer et travailler à un redéploiement des forces de l’ordre sur le

- terrain et de leurs moyens pour un bon exercice de leurs missions donner à la Justice les moyens à la hauteur des attentes de la

population démanteler les groupes qui s’attaquent à la République apporter une meilleure réponse pénale aux victimes notamment de violences conjugales et infractions délictuelles donner à la Proximité toute sa place et toute son importance au sein de la politique publique de sécurité faire de la « préférence réunionnaise » une réalité pour l’emploi local et un critère prioritaire pour le retour des fonctionnaires d’origine réunionnaise dans leur île



Gilles CLAIN m’a assuré de son plein soutien à Valérie PÉCRESSE et à son projet notamment en faveur des Outre-Mer.



Nathalie BASSIRE