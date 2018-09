Société Lutter contre l'illectronisme avec les rencontres intergenerationnelles Une journée de lutte contre l'illectronisme s'est déroulée hier à la Cité des Métiers de Saint-Pierre. Voici le communiqué :

Connaissez-vous l’illectronisme ? C’est le terme désormais retenu pour nommer l’illettrisme numérique. C’est-à-dire la difficulté à utiliser Internet dans la vie de tous les jours. Un quart des Français sont concernés (enquête CSA 2018). Et près d’un tiers vont jusqu’à renoncer à se connecter. Parce que le digital a aussi changé la donne en matière d’emploi, certains séniors ont aujourd’hui un accès plus limité au marché des offres. En permettant à des jeunes en recherche d’emploi de leur transmettre leurs connaissances techniques sur l’utilisation d’Internet, les séniors ont reçu une compétence supplémentaire, en échange de laquelle ils ont partagé leur expérience «métier», et leur savoir-être dans l’entreprise avec leurs jeunes interlocuteurs.



Cet échange gagnant-gagnant innovant organisé par La Cité des métiers et le Pôle emploi s’est déroulé avec 11 séniors demandeurs d’emploi et 11 jeunes demandeurs d’emploi dans le cadre de l’optimisation de la recherche d’emploi via l’outil «Profil de compétences» de Pôle emploi.

Les deux parties avaient soif d’apprendre et d’humaniser ce domaine assez froid et impersonnel qu’est l’univers multimédia/internet. Six animateurs du Pôle Emploi ont structuré la rencontre. Les jeunes ont vanté les multiples intérêts de l’outils informatique. Le multimédia, la rapidité des réponses, la curiosité facilement rassasiée, la communication digitale rendus tellement faciles et pratiques grâce aux messageries instantanées et autres logiciels de communication. Un précieux canal utilisé tant pour le travail, que pour les relations privées et familiales.



Les séniors ont rappelé à leur tour l’importance des rapports humains réels, le fait également de savoir décrocher de ces médias chronophages et parfois trop solitaires. Tous étaient d’accord sur le fait que l’informatique, le monde digital, est un outil fabuleux et plein de promesses. Mais tous s’accordaient aussi à préciser, que comme tout les outils, un apprentissage intelligent et raisonnable était indispensable.



Tous ont souhaité aller plus loin dans cet échange. Eventuellement garder contact, afin d’apprendre d’avantage, et mieux. Les premiers délivrant leurs connaissances de l’outil, les autres apportant un recul nécessaire, un autre regard parfois plus objectif, et au final: une certaine sagesse.



Assez paradoxalement, c’est bien l'Humain qui était au centre de ces discussions électroniques ! N.P Lu 198 fois





