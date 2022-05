A la Une . Lutter contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie : "Encore (trop) de jeunes exclus de leur famille quand iels font leur coming out"

C’est la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOTB). À La Réunion, cette date marque aussi l’ouverture du mois des visibilités qui s’ouvre avec le vernissage de l’exposition “Nou Existe”, à découvrir au Centre LGBTQIA+. Par NP - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 10:35

Les victimes de discrimination et d'exclusion en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre sont toujours très nombreuses et “nous assistons à un recul inquiétant des droits des personnes LGBTI”, indique Conseil de l'UE dans un communiqué qui exprime la solidarité de l’Union européenne à l’égard de la communauté.



Des Réunionnais.es exclu.es de leur famille après leur coming out



Les niveaux de violence à l'égard des personnes LGBTI sont alarmants, et dans une large mesure les faits ne font pas l'objet de signalements.



“Les personnes LGBTQIA+ subissent encore de l’exclusion, subissent du rejet, subissent des discriminations et c’est une problématique contre laquelle il faut lutter. À La Réunion, il y a encore des jeunes trans, non binaires qui sont exclus de leur famille quand iels font leur coming out”, regrette Samuel Perche de l'association Requeer.



Si au cours des dix dernières années, des signes de progrès en matière d’homophobie, de transphobie et de biphobie ont été observés au niveau mondial, la lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOTB) est encore longue.



“Il y a eu quelques actes lesbophobes violents, des agressions à La Réunion, il y a eu un jeune homme trans qui s’est suicidé l’année dernière”, déplore le président de l'association Requeer.



Le conseil européen estime que plus de deux milliards de personnes dans le monde vivent dans des pays où l’homosexualité est illégale. Les relations consenties entre personnes de même sexe sont passibles de la peine capitale dans onze juridictions.

Le mois des visibilités



Pour lutter contre ces discriminations que subissent les personnes de la diversité des identités de genre, sexuelle et romantique, des marches, des actions de sensibilisation, des expositions et d'autres activités sont organisées sur l’île jusqu’au 25 juin prochain.



Au programme cette semaine :



Mardi 17 mai



De 17h à 21h : le vernissage de l’exposition de photographies « Nou Exist » : Commissariat de Norah Gorafi, avec les photographies d’Aloïs Fructus, Marie-Julie Gascon, Guillaume Haurice, Iris Mardémoutou et Diana Rainard.



Le vernissage aura lieu au Centre LGBTQIA+, 11 allée des Jaspes, La Source, Saint-Denis.



Jeudi 19 mai :



De 17h à 20h : atelier d’écriture L’Amour lé dou avec l’auteurice Estel Coppolani



Vendredi 20 mai :



De 18h à 20h : répétition Voguing pour les participant.e.s du KikiBall à la Tempo Dance Academy, rue Jacques Prévert, La Possession



Samedi 21 mai : MARCHE DES VISIBILITES DE SAINT-DENIS



De 9h à 12h : Village associatif au Jardin de l’État



De 9h à 12h : casting de Miss Tomboy 2022 par l’association Un Corps Une Personnalité



De 13h à 17h : Marche des Visibilités LGBTQIA+ de Saint-Denis.



Parcours : du Jardin de l’Etat au Square Labourdonnais, Saint-Denis



De 19h à 2h : Le Club Queer par Les Electropicales au Kabardock au Port.



Dimanche 22 mai : KIKI BALL LA POUSSIERE



De 18h à 20h30 : Kiki Ball Voguing La Poussière, avec : DJ Lazy Flow & Snake Ninja, Luna Ninja et Estelle in Motion. A la Cité des Arts à Saint-Denis.