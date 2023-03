A la Une . Lutte renforcée contre l'errance animale : captures régulières et poursuites judiciaires

Publié le Mardi 21 Mars 2023

Errance et divagation animale : l'État engage avec les élus un plan d'action renforcé



L'errance et la divagation des animaux domestiques de compagnie sont une problématique prégnante à La Réunion. Dans le cadre d'un plan de lutte, depuis 2017, près de 4 millions d'euros de l'État ont été alloués aux collectivités en charge de la gestion de ce phénomène autour des actions centrales de stérilisation et de communication préventive.



En complément et face à la situation, l'État engage avec les élus une nouvelle dynamique autour d'une refonte de la gouvernance de la lutte contre l'errance et la divagation. Le préfet de La Réunion confie au sous-préfet de Saint-Pierre, en lien avec les sous-préfets d'arrondissement et l'ensemble des partenaires concernés, la coordination de cette politique: cartographie des lieux d'errance, réalisation de captures ciblées à fréquence régulière et renforcement de l'engagement de poursuites pour les comportements favorisant ces phénomènes seront ainsi mis en oeuvre en complément des mesures incitatives.



Ces mesures pragmatiques ont été présentées ce jour aux communes, intercommunalités et aux partenaires institutionnels ou ordinaux. Les associations de protection animale seront également associées à ces travaux, dans le cadre d'une réunion spécifique dans les prochaines semaines.

Détenir un animal, c'est en être responsable



La lutte contre l'errance et la divagation n'est pas que l'affaire des autorités. C'est tout d'abord l'affaire de chacune et chacun des propriétaires ou détenteurs d'animaux. Détenir un animal, c'est en être responsable et cela entraîne des obligations légales qu'il appartient à toutes et tous de respecter : ne pas abandonner son animal, l'identifier, ne pas le laisser divaguer, s'assurer de son bien-être par des conditions de détention adaptées.



Le préfet encourage vivement les propriétaires de chiens et chats à faire stériliser leur animal. En effet la reproduction non contrôlée contribue très amplement au phénomène d'errance et d'abandon.