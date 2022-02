A la Une . Lutte ouvrière soutient le peuple ukrainien, mais dénonce l’hypocrisie occidentale

Dans un communiqué, Lutte ouvrière apporte son soutien aux Ukrainiens, mais refuse de soutenir aveuglément le président de la République. Le syndicat dénonce l’hypocrisie des pays occidentaux qui ont fermé les yeux sur plusieurs massacres de peuples du Moyen-Orient par des dicdateurs proche de Poutine. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 07:28

Après l'intervention militaire de la Russie en Ukraine, Macron en a appelé à l'unité nationale et à l'unité internationale derrière l'Otan et l'Onu. Tout en condamnant l'agression de Poutine contre la population ukrainienne, Lutte ouvrière dénonce la responsabilité écrasante et directe des puissances occidentales dans la marche à la guerre actuelle. Depuis l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, elles n'ont cessé d'augmenter leur présence militaire dans l'Est de l'Europe et tout autour de la Russie.



Les dirigeants occidentaux méprisent tout autant que Poutine la vie des populations prises en étau dans un conflit qui les dépasse. Ils ont observé un silence assourdissant le mois dernier quand Poutine a aidé la dictature du Kazakhstan à réprimer dans le sang une révolte populaire. Pour mater des travailleurs soulevés, l'Otan et la Russie sont complices.



Jean-Yves PAYET, porte parole Lutte ouvrière Ile de La Réunion



