Lutte ouvrière Réunion : "Il est urgent de ne pas laisser la conduite du monde aux capitalistes"

Nathalie Arthaud, communiste révolutionnaire internationaliste, est la candidate de Lutte ouvrière à l’élection présidentielle. Le 15 février, 509 parrainages provenant de maires, soucieux de pluralisme démocratique, ont été enregistrés.



Nathalie Arthaud continue le combat d’Arlette Laguiller, première femme candidate à une élection présidentielle en 1974. Elle appelle le camp des travailleurs, ceux qui font fonctionner toute la société, à se faire entendre. Voter Nathalie Arthaud c’est affirmer que la force des travailleurs dans les luttes collectives est la seule solution pour défendre les intérêts essentiels de la population laborieuse. Voter Nathalie Arthaud c’est affirmer la nécessité d’un salaire minimum à 2000 euros, l’indexation automatique des salaires sur les hausses de prix, la nécessité de travailler tous en travaillant moins sans diminution de salaire.



Dans les crises, sanitaire ou autre, les travailleurs de la santé, de l’éducation, du transport, du commerce, de l’agriculture et autres secteurs sont indispensables à la vie de la société. Ils devront en prendre la direction et la gérer en tenant compte des besoins de tous. Il est urgent de ne pas laisser la conduite du monde aux capitalistes, parasites égoïstes chercheurs de profit à courte vue.



Voter Nathalie Arthaud c’est voter contre les illusions que le bulletin de vote peut changer la vie et contre les porteurs de divisions rétrogrades, racistes et nationalistes.



Jean-Yves PAYET, porte-parole Lutte ouvrière Ile de La Réunion