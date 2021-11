Sport Réunion Lutte féminine : La Réunion décroche quatre médailles

​Les championnats de France de lutte féminine se sont déroulés les 5 et 6 novembre derniers à Saint-Yrieix-La-Perche en Haute-Vienne. Les lutteuses réunionnaises remportent bronze et argent. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 8 Novembre 2021 à 06:38

Six lutteuses du club Saint-Joseph ont représenté La Réunion à cet événement



L’île remporte ainsi deux médailles d’argent et deux de bronze :



Céline Martin montre la voie à ses cadettes en décrochant une médaille de bronze dans la catégorie U20 en +68kg

Samedi dernier, les cinq filles de la catégorie U15 ont décroché 3 médailles :

- Cloana Dubary Sitouze, médaille d’argent en -39 kg.

- Alexia Guichard, médaille d’argent en -42 kg.

- Tania Maanfou, médaille de bronze en -54 kg.

Clacidy Dubary Sitouze (-54 kg) termine à 5e place.

Le lutte club Saint-Joseph termine à la deuxième place chez les U15 et à la quatrième place au classement général, soit une bonne performance après cette période compliquée pour les rencontres sportives.