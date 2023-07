Lutte contre les perruches à collier Psittacula Krameri et les perruches alexandre Psittacula eupatria

Retrouvez ci-dessous l’arrêté préfectoral portant organisation de la destruction des spécimens de la Perruche à collier Psittacula krameri et de la Perruche alexandre Psittacula eupatria, présents dans le milieu naturel, au titre de l’article L411.8 du code de l’environnement, sur le territoire de La Réunion. Afin de prévenir les impacts sur l’agriculture, les espèces locales et les infrastructures, une opération de lutte par tir est organisée le 26 juillet sur le parking de l’école primaire de Villèle et le Golf du Bassin Bleu.