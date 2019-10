Lutte contre les inondations : information sur les travaux du Papi Hermitage – La Saline

L’ouverture du chemin Bruniquel est reportée à fin novembre 2019



Des difficultés et aléas de chantier rencontrés par les entreprises ne permettent pas la réouverture du Chemin Bruniquel fin septembre.

Nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et souhaitons apporter quelques explications techniques rencontrées sur ce chantier complexe :



Tout d’abord, les digues à construire de part et d’autres de l’ouvrage hydraulique du Chemin Bruniquel, sont des digues de retenue d’eau (et non de simples murs de soutènements), qui doivent résister à des poussées hydrauliques lors de crues exceptionnelles. Leur stabilité doit être validée par tous les experts intervenant sur le chantier (géotechniciens, hydrauliciens et ingénieurs génie civil).