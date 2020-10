Lutte contre les feux de forêts : Immersion aux cotés des pilotes du Dash-8

Camions citerne feux de forêts, détachement d'intervention héliporté et largage du DASH… Les moyens techniques et humains ont été déployés ce matin dans le secteur du Volcan dans le cadre d’une démonstration de lutte contre les feux de forêts.



La période d’octobre à la mi-décembre est propice au déclenchement d’incendie. Une démonstration réalisée en présence du préfet de La Réunion, Jacques Billant, du directeur départemental du SDIS Hervé Berthouin et du président du conseil Départemental Cyrille Melchior.