A la Une .. Lutte contre les drogues et les conduites addictives : un appel à projets lancé

Dans le cadre d'une mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, un appel à projets est lancé. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 15:44





Les conduites addictives constituent un défi majeur et un enjeu de santé publique, tant au niveau national que sur le territoire. Elles induisent des dommages sanitaires et sociaux, des conséquences sur l’insécurité des quartiers (trafic et consommation de nouvelles drogues de synthèse (NPS), nouveaux produits chimiques psychoactifs (NPCP), une recrudescence de la délinquance chez les jeunes due à la consommation excessive de ces produits, des coûts de prévention élevés pour les finances publiques.



Cet appel à projets a été élaboré en tenant compte du contexte sanitaire. En effet, les comportements addictifs se sont aggravés avec la crise COVID et, en particulier, la consommation de produits psychoactifs a particulièrement augmenté en France et à l'outre-mer.



Trois axes prioritaires de l’appel à projets :



- Assurer le respect de la réglementation et mieux encadrer, sur le plan juridique, la publication des publicités du tabac et d'alcool dans les rues, les magazines et les affichages de grande distribution.



- Soutenir les actions de prévention et de sensibilisation des risques liés à la consommation par des publics fragiles (jeunes, personnes sans abri…).



- Accompagner les communes pour élaborer une politique locale de prévention et de lutte contre les addictions.



Les demandes de concours financier doivent être téléchargées :

- Sur le site internet de la Préfecture :

- Sur la plateforme d’information Drogues et Dépendances :



Les demandes de subvention doivent être adressées de préférence par envoi numérique à l’adresse électronique suivante : mildeca-reunion@reunion.pref.gouv.fr (copie : benjamin.gerard@reunion.pref.gouv.fr) ou par la Poste à l'adresse suivante :



Préfecture de la Réunion

Mission Cohésion sociale et Jeunesse (SPSCJ)

MILDECA-REUNION

6, Rue des Messageries

97400 Saint-Denis La Réunion

(à l'attention de Benjamin GERARD)



