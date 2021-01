A la Une . Lutte contre le sans-abrisme : La Réunion retenue pour la mise en œuvre accélérée du plan Logement d’abord

La Réunion a été retenue pour bénéficier du plan le Logement d'abord. Un dispositif de lutte contre le sans-abrisme lancé par le ministère du Logement qui sera piloté par le Département et la DJSCS. Publié le Samedi 30 Janvier 2021

Sur les 23 dossiers déposés, La Réunion a été la seule collectivité d’Outre-mer a avoir été sélectionnée. Notre île bénéficiera de la mise en oeuvre accélérée du plan Logement d’abord lancé par le ministère du Logement.



Le plan permet d’"orienter rapidement les personnes sans domicile vers un logement durable grâce à un accompagnement adapté, modulable et pluridisciplinaire". Ce travail, qui avait déjà été entamé durant le confinement, facilite leur insertion dans la société.



"Le Logement d’abord, en insistant sur la priorité donnée au logement comme condition première à l’insertion, choisit de mettre en valeur les compétences des personnes", précise le Département qui se félicite de "la grande qualité du projet de territoire" présenté au comité de sélection.



"Avec l’engagement du Ministère du logement aux côtés de la Collectivité, les services du Département pourront ainsi aller plus loin dans la lutte contre le sans-abrisme et accompagneront ceux de l’Etat par la mise en place d’actions concrètes notamment en lien avec les bailleurs sociaux de notre territoire" .