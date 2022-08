A la Une . Lutte contre le petit coléoptère des ruches : la CGPER demande de former en priorité des techniciens réunionnais

La CGPER demande aux autorités de former des techniciens réunionnais dans le cadre de la lutte contre le petit coléoptère des ruches. Voici le communiqué : Par NP - Publié le Mercredi 17 Août 2022 à 09:38





Ces techniciens n’ont jamais été confrontés à ce ravageur, car c’est sa première apparition, aussi bien en France qu’Outre-mer. Ils vont donc venir se former à La Réunion !!!!!



La CGPER rappelle que, grâce au travail des équipes des lycées et centres de formation du ministère de l’Agriculture, La Réunion ne manque pas de techniciens agricoles aussi compétents que ces renforts. Les techniciens agricoles de La Réunion ont en effet au moins le même niveau de connaissance en matière de lutte contre le petit coléoptère des ruches que l’équipe qui a fait un déplacement de 10 000 kilomètres. Pourquoi ne pas former ces Réunionnais à ce domaine plutôt que faire venir des techniciens de l’extérieur ?



Alors que le débat sur l’autonomie de l’île est en permanence mis en avant , ou encore le message que passe le Département dans le cadre d’AGRIPéi 2030 "



Notre syndicat estime que l’État ne peut ignorer ces faits. La CGPER propose de tirer parti de cette crise pour renforcer les compétences de nos techniciens dans la lutte pour la protection des abeilles.



