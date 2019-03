<<< RETOUR La Réunion Positive

Lutte contre le harcèlement sexiste dans les transports en commun

Pour de nombreuses femmes, le harcèlement sexiste dans les transports est une réalité.

La sécurisation des transports en commun constitue un objectif majeur pour les services de l’Etat, les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable (Région, CINOR, TCO, CIVIS, CASUD, CIREST) et le Syndicat Mixte de Transports de la Réunion (SMTR), qui regroupe ces AOMD.

Une convention entre ces différents partenaires a été signée le 26 mai 2016 visant à encourager et soutenir le développement des partenariats entre les différentes forces de l’ordre et les réseaux de transport publics.

La convention a permis :

La création d’un observatoire de la sécurité qui réunit tous les acteurs de la thématique (forces de l’ordre, transporteurs, AOM) : réunion trimestrielle d’un comité technique et annuelle d’un comité départemental de suivi de la sécurité dans les transports en commun.

La coordination des actions organisées entre les forces de l’ordre et les exploitants de réseaux.

La réalisation d’actions de prévention et de sensibilisation : diffusion de flyers « Loi Savary » dans les réseaux en mars 2017, Campagne Incivilités Salékorek juillet 2017, Interventions dans les collèges pour sensibiliser aux bons comportements dans les transports et faire la promotion des métiers du transport sur l’année scolaire 2018/2019.

