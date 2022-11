Dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, organisée au mois de novembre, l’objectif de cette conférence est de mettre en lumière la problématique du harcèlement scolaire et de proposer des actions de préventions ainsi qu’une aide juridique et psychologique aux victimes.



La Réunion n’est pas épargnée par ce fléau qui touche les élèves ainsi que leur famille. Pour Céline SITOUZE, « il est important d’accompagner les parents dont les enfants sont harcelés, mais aussi harceleur. Tout commence au niveau de la famille. La Région Réunion est prête pour accompagner et échanger avec les différents partenaires. Il est essentiel qu’on assure la protection de tous les enfants. Qu’on les éduquent, qu’on leur apprennent ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, ce qui fait du mal à quelqu’un et comment se comporter. Nous sommes engagés pour faire en sorte que nos enfants apprennent davantage et mieux à l’école et cela passe nécessairement par un meilleur cadre d’apprentissage. »