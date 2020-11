A la Une ... Lutte contre le diabète: La Région signe un partenariat avec l'ARS

La Région Réunion et l'Agence régionale de Santé ont mis au point un Programme Réunionnais de Nutrition qui vise à lutter contre un fléau réunionnais, le diabète. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 6 Novembre 2020 à 15:21 | Lu 216 fois

"J'espère que nous apprendrons grâce à ce nouveau Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le

Diabète à améliorer d'avantage notre performance collective dans la lutte contre le diabète. C'est un enjeu essentiel

pour chacun d'entre nous mais surtout pour nos concitoyens", déclare Yolaine COSTES, vice-présidente de la Région Réunion.



La lutte contre le diabète est une priorité régionale de santé à La Réunion, et déclarée comme grande cause régionale par la Région Réunion. Avec près de 70 000 patients traités pour un diabète et une augmentation de 4% chaque année, La Réunion constitue un territoire particulièrement touché par cette maladie chronique.



Aux côtés de l’ARS Océan Indien et de l’ensemble des partenaires engagés dans cette démarche, la collectivité régionale a signé ce vendredi 6 novembre la convention relative à la mise en oeuvre du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète. Pilotée par l’ARS, cette stratégie commune qui s’applique pour la période 2020-2023, s’appuie sur une démarche participative, associant les contributions et expertises des patients, des usagers, des opérateurs de santé, de l’Assurance Maladie à La Réunion, des institutions, des administrations et des collectivités.



Le PRND s’articule autour de 5 axes d’intervention :

- prévenir (agir sur les facteurs de risque du diabète et de l’obésité),

- dépister précocement (repérage du pré-diabète, améliorer l’orientation vers les dispositifs de prévention

et de soins existants),

- traiter conformément aux recommandations de bonnes pratiques (améliorer la qualité du parcours de soins des patients diabétiques afin de diminuer la survenue des complications),

- observer (produire des données d’observation du diabète et de ses complications, partager les données de connaissance avec les patients et les professionnels à des fins de décision),

- communiquer (améliorer la communication sur les données épidémiologiques relatives au diabète et sur la prévention ainsi que sur le parcours de soins).



La Région Réunion, qui porte dans le cadre de sa politique volontariste un programme d’actions au titre de la lutte contre le diabète, s'engage ainsi sur l’axe de la prévention nutritionnelle, et de la communication : restauration collective, notamment scolaire ; formation ; et réalisation d’équipements sportifs à travers le Plan de Relance Régionale dans les communes.







Publicité Publicité