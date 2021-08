A la Une . Lutte contre le Covid : Le Pr Didier Raoult déclenche une nouvelle polémique

Le sulfureux professeur Didier Raoult refait parler de lui. Sa dernière lubie ? Vérifier si se mettre du Vicks Vaporub dans le nez permettrait de lutter contre la Covid ! De quoi déclencher immédiatement une nouvelle polémique. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 5 Août 2021 à 18:13

Les plus anciens d'entre nous connaissent tous la pommade Vicks Vaporub. Vous savez, c'est cette pommade qui sent très fort qui, passée à proximité du nez, avait l'avantage de vous le déboucher immédiatement.



C'est cette pommade que, dans une vidéo publiée mardi 3 août sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, le professeur Didier Raoult a suggéré d'utiliser pour lutter contre le Covid-19 !



S'interrogeant sur les molécules existantes pouvant servir dans la lutte contre la pandémie, il a laissé entendre que la pommade Vicks Vaporub pourrait éviter la contamination si elle était appliquée dans le nez.



Après 15 minutes de vidéo, le Pr Didier Raoult commence par évoquer un grand nombre de "molécules qui ont une activité contre ce virus, qui ne coûtent rien et qui sont anodines", avant d'inciter à tester, dans cette logique, "la cyclosporine, l'ivermectine... La paraffine dans le nez, la vaseline dans le nez [...], comme le Vicks..." pour se protéger du virus. Il ajoute enfin, ironique : "Ils ne me payent pas Vicks, je n'ai pas de conflits d'intérêts avec eux".



Loin d'être satisfaite de cette publicité retentissante, la marque Vicks, qui a développé la pommade VapoRub, a publié un communiqué pour rappeler les conditions d'usage de son produit qui ne "doit être appliqué que sur la poitrine ou la gorge pour soulager les toux et sur les muscles et articulations pour les douleurs". Il ne faut donc en aucun cas l'appliquer "dans la bouche ou le nez" ou l'ingérer. Le produit pourrait s'avérer dangereux si de l'huile venait à se retrouver dans les poumons.



Le Pr Raoult aurait dû tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de proférer une suggestion aussi fantaisiste. De quoi perdre le peu de crédibilité qui lui restait après ses déclarations sur l'ivermectine, avant qu'il ne reconnaisse dans une interview s'être trompé. Ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui de reproposer ce produit...



