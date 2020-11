Lutte contre le Coronavirus: Les mesures qui vous paraissent nécessaires

Jacques Billant a pris la parole en fin de semaine dernière après les discours du président de la République et du Premier ministre. Le Préfet de La Réunion a confirmé qu'il ne voulait pas reconfiner La Réunion mais a assuré qu'il fallait dès maintenant faire des efforts pour éviter un tel scénario . Un renforcement des contrôles des rassemblements de plus de 6 personnes, le retour des motifs impérieux pour venir à/quitter La Réunion, l'interdiction des événements sportifs en plein air, la recommandation du port du masque pour les 6 ans et plus. Nous vous avons interrogé sur ces différents sujets , voici les réponses des Zinfonautes.