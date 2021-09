A la Une . Lutte contre la vie chère et les risques de pénurie : L’Etat présente son plan d’actions à l’OPMR

Le coût de la vie à La Réunion, pour un budget moyen de ménage est 7,1 % plus élevé que dans l’hexagone* tandis que le revenu médian par unité de consommation y est inférieur de 30%*. Par NP - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 19:12





Etat des lieux en septembre 2021 : les prix des produits de grande consommation restent globalement stables et les prix de certaines matières premières augmentent



Alors que la crise épidémique et la reprise économique mondiale induisent une augmentation des prix de certaines matières premières et coûts de transport, à ce jour, cette situation n’a pas eu de répercussions fortes sur les prix des produits de grande consommation. On constate toutefois que les prix de certains les matériaux de construction ont augmenté depuis le début du second trimestre 2021.



Présentation du plan d’action de lutte contre la vie chère à l’OPMR



Pour répondre aux inquiétudes des acteurs économiques et des consommateurs, Jacques Billant, préfet de La Réunion a réuni ce jour les membres et citoyens de l’Observatoire des Prix, des Marges et des revenus (OPMR) pour leur présenter un plan d’action contre la vie chère et les risques de pénurie.



Ce plan d’action comprend trois volets : Transparence des prix : un baromètre des prix portant sur une liste de produits particulièrement emblématiques pour le territoire sera mis en place avec l’appui d’un organisme indépendant (BTP, fruits et légumes et grande distribution); Renforcement de la sécurité d’approvisionnement en maîtrisant les coûts et en optimisant la fluidité logistique du Grand port maritime (GPM) ; Lutte contre la vie chère avec des mesures telles que : le blocage du prix global maximum du BQP,

l’information obligatoire de l’État pour toute demande de hausse de prix de la part des fournisseurs,

