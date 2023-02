Communiqué Lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains : Appels à projets jusqu’au 10 mars 2023

Par N.P - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 16:02

Le communiqué :



Dans la continuité de l’action en faveur de la lutte contre le système prostitutionnel et l’accompagnement des personnes en situation de prostitution, la ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances augmente d’un million d’euros l’enveloppe dédiée à la prévention et la protection des victimes.



Dans ce cadre, pour 2023, est lancé un appel à projets territorialisé d’un montant total de 3,4 millions d’euros au niveau national.



Cette augmentation budgétaire exceptionnelle est financée par le concours de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au titre du renforcement de la lutte contre le proxénétisme, la prostitution et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle menée par le Gouvernement.



Les acteurs du territoire sont invités à élaborer des projets portant sur une ou plusieurs des 4 thématiques suivantes : Développer les actions innovantes d’aller-vers, notamment les maraudes numériques, et d’accueil des victimes ;

Renforcer la formation et la sensibilisation des professionnels sur un champ large (professionnels de l’accompagnement et du travail social, professionnels de la santé, de l’emploi et de l’insertion professionnelle, de la justice, forces de l’ordre, etc.) ;

Mener des actions de sensibilisation et de prévention ;

Améliorer l’accompagnement et la prise en charge des victimes en PSP ou hors PSP Comment participer à l’appel à projets ?



Cet appel à projets s’adresse aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, en particulier aux associations et aux fondations qui s’inscrivent dans les finalités de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes en situation ou en sortie de prostitution et ainsi à agir conformément à la position abolitionniste de la France.



Les projets présentés débuteront en 2023 et peuvent se dérouler jusqu’en 2024. La durée du projet peut s’étendre jusqu’à 18 mois maximum.



La date limite de réception des candidatures par la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité est fixée au 10 mars 2023.





