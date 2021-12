Lutte contre la maladie d'Alzheimer : France Alzheimer Réunion participe à la 4e édition des foulées de la Mac'zheimer aux Makes

Le communiqué :



Plus qu’un simple événement sportif, un engagement ! Le dimanche 28 novembre 2021, l’Association France Alzheimer Réunion a participé à la 4e édition des foulées de la Mac’zheimer, parrainé par le sportif Jean-Louis PRIANON. Cet événement qui a connu sa première édition en 2017, a été organisé par Le Rotary Club de Saint Louis – La Ravine, en partenariat avec France Alzheimer Réunion et soutenu par la ville de Saint-Louis. L’association a pris part à la course nature de 10km qui a débuté à 7h ainsi qu’à la marche familiale de 5km, en soutien aux personnes atteintes d’Alzheimer et leurs proches.



L’association France Alzheimer Réunion poursuit ses petits pas dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer ! En tant que partenaire, elle a participé à la 4e édition des foulées de la Mac’zheimer, organisé par Le Rotary Club de Saint Louis – La Ravine et soutenu par la ville de Saint-Louis, ce dimanche 28 novembre 2021 aux Makes. « La participation de l’association à cette manifestation sportive, aussi symbolique soit-elle, s’inscrit une nouvelle fois dans sa vocation à sensibiliser tous les Réunionnais sur l’existence de la maladie d’Alzheimer qui fait de plus en plus de victimes malgré les avancées de la recherche. Participer à ce genre d’événement, c’est soutenir les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer, ainsi que leurs familles. Mais cela permet surtout de contribuer à bâtir une communauté engagée pour affronter la maladie et ses conséquences », souligne Sylvie Agnez, la présidente de France Alzheimer Réunion.



En effet, l’association mène un combat régulier contre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées à la Reunion. La 3e édition des foulées de la Mac’zheimer c’était déroulée en 2019 et France Alzheimer Réunion y avait déjà participé. L’association est souvent présente aux mobilisations telles que Les foulées de la Mac’Zheimer, qui demeurent essentielles car elles permettent non seulement de sensibiliser le public sur cette pathologie, mais aussi de soutenir et accompagner les familles dans la prise en charge de leurs proches malades à domicile ou en Ehpad.



Grace aux 120 sportifs qui ont participé à la 4e édition des foulées de la Mac’Zheimer de 2021, l’association sera en mesure de récolter un Don du Rotary Club La Ravine - Saint Louis. Cette somme aidera France Alzheimer Réunion à remplir petit à petit sa cagnotte, pour la mise en place de ses nombreux projets. L’un d’eux est le lancement de sa halte relais maison cœur Alzheimer mobile, qui comprend des structures dédiées et adaptées pour les patients souffrant d’Alzheimer. L’association remercie infiniment le Rotary Club ainsi que tous les partenaires et participants pour leur implication et leur contribution à cette cause si importante.