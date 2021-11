Lutte contre la maladie d’Alzheimer : France Alzheimer Réunion participe à la 4e édition des foulées de la Mac’zheimer aux Makes

Le dimanche 28 novembre aura lieu la 4e édition des foulées de la Mac’Zheimer dont le parrain de l’événement n’est autre que le sportif Jean-Louis PRIANON. La Mac’Zheimer est composée d’une course nature de 10 km et d’une marche de 5km, qui sont organisées par le Rotary Club de la Ravine et soutenues par la ville de Saint-Louis.



Les participants de la Mac’Zheimer arpenteront le joli village des Makes, en soutien à l’association France Alzheimer Réunion, qui vient en aide aux familles touchées par la maladie.



Les départs se feront : à 7h00 pour la course et à 8h30 pour la marche, avec une remise des dossards à 6h30.



France Alzheimer Réunion a ainsi le plaisir de vous convier à cet évènement qui se déroulera dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.



Date : Dimanche 28 novembre 2021

Heure : À partir de 6h30

Lieu : Ecole des Makes à Saint-Louis