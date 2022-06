Lutte contre la leptospirose : la ville de Saint-Leu se mobilise !

๐™๐™–๐™˜๐™š ๐™–๐™ช๐™ญ ๐™ง๐™ž๐™จ๐™ฆ๐™ช๐™š๐™จ ๐™™๐™š ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™–๐™œ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™™๐™š ๐™ก๐™– ๐™ก๐™š๐™ฅ๐™ฉ๐™ค๐™จ๐™ฅ๐™ž๐™ง๐™ค๐™จ๐™š, ๐™ก๐™– ๐™‘๐™ž๐™ก๐™ก๐™š ๐™™๐™š ๐™Ž๐™–๐™ž๐™ฃ๐™ฉ-๐™‡๐™š๐™ช ๐™จ๐™š ๐™ข๐™ค๐™—๐™ž๐™ก๐™ž๐™จ๐™š ๐™–๐™ช๐™ญ ๐™˜๐™คฬ‚๐™ฉ๐™šฬ๐™จ ๐™™๐™š ๐™๐˜ฟ๐™‚๐˜ฟ๐™Š๐™‰.



๐™‘๐™ค๐™ช๐™จ ๐™™๐™ž๐™จ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™š๐™ฏ ๐™™โ€™๐™ช๐™ฃ๐™š ๐™˜๐™ค๐™ช๐™ง ๐™ฆ๐™ช๐™ž ๐™ฃ๐™šฬ๐™˜๐™š๐™จ๐™จ๐™ž๐™ฉ๐™š ๐™ช๐™ฃ๐™š ๐™™๐™šฬ๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ž๐™จ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ?



Nous vous donnons rendez-vous le ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ ๐Ÿญ๐Ÿฑ ๐—ท๐˜‚๐—ถ๐—ป aux heures dโ€™ouverture des mairies annexes et de lโ€™Hรดtel de ville pour rรฉcupรฉrer des ๐—ธ๐—ถ๐˜๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒฬ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜€๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป* et profiter des bons conseils de la FDGDON.



* 2 ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ข๐˜ถ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜น๐˜ช๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฎ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ง๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ

โœ”๏ธ Pensez ร vous munir d'une piรจce d'identitรฉ et d'un justificatif d'adresse

โœ”๏ธ Opรฉration rรฉservรฉe aux Saint-Leusiens

โœ”๏ธ Dans la limite des stocks disponibles





Visionnez le reportage complet ici : https://youtu.be/kX2lrG9be78