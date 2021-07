A la Une . Lutte contre la fracture numérique : 40 ordinateurs offerts aux maisons de quartier de Saint-Louis

Après Le Port, c’est Saint-Louis qui a bénéficié de l’aide de la fondation Océinde et de ZEOP. Une convention a été symboliquement signée ce jeudi à la maison de quartier de Bois de Nèfles Cocos. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 12:46

"Connecter l’humain passe aussi par le haut débit", s’est réjoui le PDG d’Océinde, accompagné du directeur de ZEOP et du secrétaire de la fondation Océinde. Le partenariat scellé entre la ville de Saint-Louis et l’opérateur télécom a pour objectif de réduire l’écart des populations les plus éloignées du numérique.



Pour ce faire, la collectivité mise sur la proximité des maisons de quartier. Les quinze que compte la commune se trouveront prochainement dotées d’une première de vague de dons de 40 ordinateurs complets, remis à neuf par l’association AGAME.



A Bois de Nèfles Cocos, "c’est la première fois dans ce quartier, dans cette maison de quartier, que les habitants pourront trouver des ordinateurs et vont pouvoir se connecter et faire des démarches avec l’aide des animateurs", s’est émue la maire Juliana M’Doihoma. Des maisons de quartier amenées à évoluer en maisons communales, les investissements étant en cours de concrétisation.



Via sa marque ZEOP, le groupe Océinde s’est félicité de participer au désenclavement numérique et ainsi faire de La Réunion, " la première région de France la mieux équipée en fibre", comme l'a fait valoir Nassir Goulamy, le PDG du groupe. Le don de ces ordinateurs a montré d’autant plus son importance que la crise sanitaire a rappelé la fracture numérique au moment où il a fallu mettre en place une continuité pédagogique. En tant que mécène à travers sa fondation, le groupe entend ainsi accompagner les jeunes dans l’insertion, la formation, mais aussi la culture, le sport et le développement durable, a précisé Houssen Amode, secrétaire de la Fondation Océinde.



C’est par le biais de ce type de partenariat entre privé et public que la ville compte "faire un bon en avant" et "agir pour l’attractivité du territoire", a souligné Juliana M’Doihoma.



