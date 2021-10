La grande Une Lutte contre la faim :​ Des produits frais pour les plus nécessiteux

De nombreuses actions seront menées aujourd'hui à La Réunion dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la faim. Certains organismes se mobilisent tout au long de l'année, comme la Croix-Rouge, qui a distribué des aliments aux plus défavorisés ce vendredi. Par Sophie Fontaine - Publié le Samedi 16 Octobre 2021 à 08:14

À la veille de la Journée mondiale de lutte contre la faim, la Croix-Rouge a procédé, comme chaque vendredi, à une distribution de colis à Saint-Denis. A l’intérieur des paquets, des produits frais, offerts par des partenaires de la grande distribution à destination de familles dans le besoin.



Chaque semaine, fruits, légumes, mais aussi pain, viande et produits de première nécessité sont déposés à La Croix-Rouge de Saint-Denis. Dans une ambiance très chaleureuse, les bénévoles s’attèlent à la préparation de colis alimentaires à destination de ceux qui sont dans le besoin. Ce sont ainsi 15 bénéficiaires qui peuvent se rendre au siège de la Croix-Rouge à la Zac Finette chaque vendredi pour récupérer ces produits.



De plus en plus de travailleurs pauvres



Les bénévoles sont formels, les Réunionnais sont de plus en plus nombreux à demander de l’aide : "On a de plus en plus de monde. On voit arriver depuis maintenant un an de plus en plus de travailleurs pauvres. Leur salaire ne suffit plus à joindre les deux bouts".



Betty, mère d’un petit garçon, est venue s’approvisionner ici. Après une longue maladie, dans l’incapacité de travailler, elle n’a plus suffisamment de ressources pour vivre correctement. Ce type d’initiatives lui permet de tenir jusqu’à la fin du mois. En dépit de la situation, la mère courage garde le sourire et trouve ici un soutien moral. "Pour ceux qui en ont besoin, il faut franchir le pas, il faut venir. Cela peut arriver à tout le monde, j’en suis la preuve", déclare Betty.



Besoin de dons



“Les personnes dans le besoin ne doivent pas hésiter à venir à notre rencontre”, insiste le directeur de la structure.



À Saint-Denis, la Croix-Rouge accueille chaque jour un public de plus en plus nombreux. La structure a besoin de dons de vêtements et de vaisselle pour alimenter la boutique solidaire. Les personnes souhaitant réaliser un don peuvent se rendre sur place du lundi au vendredi (3 et 5 rue des Vavangues, Chemin Finette, Saint-Denis - 0262200095).