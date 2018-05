La grande Une Lutte contre la dengue: Les Réunionnais pas encore assez mobilisés

2 598 cas confirmés depuis le début de l’année. L’épidémie de dengue s’intensifie à La Réunion. Afin de limiter son ampleur, ce mercredi matin dans le quartier de la Saline-les-Hauts, foyer identifié, une opération de prévention, nettoyage et démoustication a été menée en présence du sous-préfet de St-Paul, Frédéric Carre et du Docteur Chieze, directeur de la Cellule de Veille et de Sécurité Sanitaire de l'ARS.



Une lutte qui mobilise de nombreux acteurs : le SDIS, la Croix-Rouge, le Samu social, les associations de quartier, 3I, le TCO... Dans un objectif commun, martelé par le sous-préfet : "éradiquer les foyers isolés et empêcher une nouvelle prolifération des moustiques l’année prochaine".



Des amendes encourues pour refus de démoustication ou dépôt sauvage



D’habitations en habitations, les acteurs ont ce matin fait passer leurs messages de sensibilisation. Une coupelle d’eau stagnante peut, pour exemple, faire éclore jusqu’à 70 oeufs. Les encombrants sont eux aussi de vrais nids à moustiques, tout comme les poubelles.



"On ne gagnera la lutte contre l’épidémie de dengue qu’en associant les habitants", a fermement rappelé Frédéric Carre, appelant au civisme de chacun."Les habitants qui ne coopèrent pas et refusent la démoustication pourront être sanctionnés. La police municipale a déjà verbalisé à plusieurs reprises". C'est une contravention de 4ème classe, soit 135 euros d'amende, qui peut être délivrée. Pour le dépôt sauvage, les contrevenants risquent une amende allant de 68 à 1500 euros. A noter que les habitants peuvent également être touchés au portefeuille si un véhicule hors d'usage est laissé dans la rue -le véhicule, au terme d'une procédure, est enlevé par le TCO qui se retourne ensuite contre le propriétaire.



Jusqu'à 100% des maisons visitées présentait des gites larvaires



"Dans certains quartiers, jusqu'à 100% de maisons visitées avaient des gîtes larvaires", rapporte le docteur Chieze. "Soit nous ne sommes pas convaincants, soit l'habitude a été oubliée", poursuit-il, pointant du doigt une réaction un peu tardive. Un manque de réaction sûrement à mettre en lien avec les récents phénomènes climatiques auxquels ont dû faire face les habitants, avec des tempêtes favorables à la multiplications des eaux stagnantes et donc des gîtes larvaires.



"Il y a une sorte d'acceptation de cette situation qu'il faut casser. Il faut avoir le geste qui permet de tuer le moustique et non pas se laisser prendre par la dengue qui risquerait d'évoluer de façon endémique, et là on aurait de véritables problèmes pour les années à venir", reprend le directeur Cellule de Veille et de Sécurité Sanitaire de l'ARS.



Si la semaine dernière a connu un nombre moins importants de nouveaux cas - 350 nouveaux cas contre plus de 500 les précédentes- le docteur tire la sonnette d'alarme : "C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas baisser la garde !"

