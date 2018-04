Lutte contre la dengue: Des collectes renforcées d’encombrants dans l’Ouest

Moulin Joli (calendriers secteurs La Possession 25a et 26c ) : jeudi 19 avril 2018Périmètre du lotissement Dodin (calendriers secteurs La Possession 07, 09 et 27) : jeudi 19 avril 2018Rivière des Galets : du 3 au 6 avril 2018SIDR / Saint-Ange Doxile : du 9 au 13 avril 2018Les quartiers les plus impactés par des cas de dengue sont : le centre-ville / Étang et La Plaine / Bois de Nèfles. Et dans une moindre mesure : l’Hermitage les Bains et Saint-Gilles les Hauts.Centre-ville / Étang (Saint-Paul2-47a / Saint-Paul2-48a) : mercredi 18 avril et mercredi 2 maiRue Jacquot (Saint-Paul2-47b / Saint-Paul2-48b) : jeudi 19 avril et jeudi 3 maiCarosse / Roquefeuil (Saint-Paul2-23a2 / Saint-Paul2-24a2) : jeudi 19 avrilGrande Fontaine (Saint-Paul1-40) : lundi 23 avrilCrève Cœur (Saint-Paul1-41b) : lundi 23 avrilPlateau Caillou (Saint-Paul2-47d / Saint-Paul2-48e) : vendredi 27 avrilSavanna (Saint-Paul2-48b) : jeudi 3 maiLa Plaine Église (Saint-Paul1-32b) : vendredi 4 maiSans Souci (Saint-Paul1-31) : lundi 7 maiLa Plaine (Saint-Paul1-31) : lundi 7 maiMon Repos / Hangar (Saint-Paul1-34 / Saint-Paul1-35) : lundi 7 maiBarrage (Saint-Paul2-28b) : jeudi 10 maiHermitage les Bains (Saint-Paul2-24b1c1) : mercredi 16 maiDes collectes renforcées auront lieu dans tous les secteurs de la commune, du 9 au 25 avril 2018.► Consultez le programme des collectes dans les différents quartiers.Sur Trois-BassinsPour le moment pas d’opérations programmées, car la commune n’a à ce jour pas de foyers épidémiques de dengue.