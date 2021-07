Lutte contre la dengue | Démoustications nocturnes au Port (Epuisement), à St Paul (Trou d’eau – Brisants) et à La Possession (Camp Magloire)

Périmètres concernés par ces démoustications

Sur La Possession (Camp Magloire) : du mercredi 7 au jeudi 8 juillet (1er passage) et du dimanche 11 au lundi 12 juillet (2e passage)

Sur Le Port (Epuisement) : du mercredi 7 au jeudi 8 juillet (1er passage) et du dimanche 11 au lundi 12 juillet (2e passage)

Sur Saint-Paul (Trou d’eau – Les Brisants) : du mercredi 7 au jeudi 8 juillet (1er passage) et du dimanche 11 au lundi 12 juillet (2e passage)

Mieux vaut prévenir que guérir ! Adoptez les bons gestes…

Les recommandations à suivre par rapport aux opérations de démoustication de l’ARS-OI (Agence de Santé Océan Indien) :



Suite à l’apparition de cas de dengue dans certains secteurs de l’Ouest, l’ ARS-OI planifie des opérations de démoustication dans les zones touchées par l’épidémie.Des traitements en pulvérisation nocturne, entre minuit et 5h du matin sont programmés.En cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents, ou pannes de matériel), ces traitements seront reportés au lendemain.AVANT LE TRAITEMENT• Couvrez les bassins et aquarium• Mettez à l’abri les tortues• Fermez portes et fenêtres• Protégez les ruchers (si vous êtes apiculteur : pour des informations ou conseils, contactez l’Association GDS Réunion au 0262 27 55 78 ou le Syndicat Apicole de La Réunion abeillereunion@gmail.com APRÈS LE TRAITEMENT• Maintenez portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes après le traitement• Évitez, autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures• Lavez et/ou pelez les fruits et légumes avant de les consommer