A la Une . Lutte contre la corruption: Pour 2020, Anticor974 prévoit de frapper fort

Détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts, favoritisme, emplois fictifs…[le groupe local d’Anticor]urlblank:https://www.zinfos974.com/Naissance-d-Anticor-974-pour-lutter-contre-la-corruption-politique_a53943.html , l’association contre la corruption et pour l’éthique en politique, se réveille après des années de latence. Ouvert depuis février 2013, le groupe local (GL974) s’est réorganisé depuis mars 2019. Jean Emile de Bollivier en est devenu son nouveau référent.



L’ancien gendarme et chef de police municipale, aujourd’hui fonctionnaire à temps partiel et formateur en prévention des risques, après s’être longtemps investi dans le milieu sportif associatif, s’engage dans le respect de la probité et de l’intérêt public. "Les huit premiers mois ont servi à prendre contact avec les personnes ressources et ont permis d’entamer des actions dans tous les domaines". Juristes, avocats, citoyens élus, fonctionnaires ont été approchés.



Anticor974 souhaite passer à l’action pour 2020 et frapper fort. Jusqu’à présent, le groupe local s’était intéressé à des affaires opposant des particuliers à des institutions et avait opéré quelques signalements. Jean-Emile de Bollivier et son équipe veulent aller plus loin. "Nous n’allons pas nous attaquer à des petits. Nous allons demander des comptes à des institutions, des élus, des fonctionnaires…", alerte-t-il. Et à se référer aux données répertoriées par Transparency France, il y a fort à faire.[ La Réunion se positionne à la 6e place des régions de France les plus corrompues. ]urlblank:https://www.visualiserlacorruption.fr/home

Porter les corrupteurs devant la justice



Une délinquance en col blanc qui a un coût estimé à 120 milliards d’euros par an pour la corruption, 100 milliards d’euros par an pour la fraude fiscale, "dont nous sommes les victimes". Pour lutter contre ses pratiques, l’association a besoin de lanceurs d’alerte, de précieuses sources. Une fois l'information vérifiée localement par une équipe de 33 adhérents, celle-ci est validée par Anticor au national. GL974 dispose ensuite de trois moyens d’action: le signalement au parquet, le dépôt de plainte et la constitution de partie civile. Des dossiers ont déjà été envoyés au conseil d’administration national de l’association. Pour assurer son indépendance, Anticor se refuse à percevoir toutes subventions publiques ou privées et se développe uniquement par les cotisations et dons de ses adhérents.



Dans leur combat, le groupe reçoit le soutien juridique de deux avocats "pro bono" (pour le bien public). Maitre Jérome Maillot et Maître Olivier Guerin-Garnier représentent le groupe local devant les tribunaux.



Les municipales en ligne de mire



[Anticor]urlblank:https://www.anticor.org créée en 2002, plus connue au national, a déjà obtenu des résultats. Récemment, suite à la plainte de l’association, Richard Ferrand président de l’Assemblée nationale a été mis en examen dans l’affaire des Mutuelles de Bretagne. A Nice, le premier adjoint a été condamné pour prise illégale d’intérêts. En Corse, une plainte a été déposée devant le Parquet national financier pour détournement de fonds publics et en Nouvelle Calédonie, le maire de Païta a été condamné pour achat de voix.



Les municipales approchant, Anticor 974 espère insuffler un vent de transparence et d’éthique dans ces élections. Le nouveau groupe a ainsi travaillé à une liste de 30 propositions. Prévention des conflits d’intérêts, lutte contre la corruption, contrôle de l’action municipale…des engagements concrets proposés aux candidats. La liste des signataires sera dévoilée avant le scrutin. "Nous aurons ainsi une idée de l’état d’esprit de nos politiques locaux", souligne Jean Emile de Bollivier. Un candidat a déjà signé 29 des 30 propositions.

Cette action est similaire à la charte éthique éditée lors des précédentes municipales. A La Réunion, seule la maire de La Possession l’avait signée. Un retour sur le respect des engagements sera diffusé. Dans le même esprit, Anticor assurera un "service après-vote " des candidats signataires puis élus en mars prochain. "Ils doivent savoir quoi s’en tenir".



Pour contacter le groupe local: gl974@anticor.org







