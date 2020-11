A la Une . Lutte contre l'incendie du Maïdo : Les renforts sont là

Les 80 sapeurs-pompiers venus des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse sont arrivés hier soir à Gillot. Ils viennent prêter main forte à leurs collègues réunionnais engagés sur l'incendie du Maïdo depuis la nuit de vendredi à samedi. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 à 08:05 | Lu 539 fois





Ils sont venus renforcer les effectifs déjà éreintés par quatre jours de mobilisation sur le massif du Maïdo. Les hommes du SDIS974 effectuent des roulements sur des créneaux de 24 heures avec des temps de repos dans la salle des fêtes de Petite France, village de Saint-Paul situé à mi-hauteur sur la route du Maïdo. Lundi 9 novembre : Vidéo - "Malgré l'évolution défavorable, nous n'avons aucun pompier blessé"

Leur venue permettra de "soulager les effectifs de sapeurs pompiers de La Réunion", annonçait hier midi le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu car "cela va prendre du temps. Si les choses vont bien, les pompiers doivent être mobilisés au moins pendant quinze jours", avait-il planté le décor.



