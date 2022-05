Mayotte Lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte : 79% des tentatives d’entrée empêchées depuis le début de l'année

Le bilan du 1er quadrimestre de l’opération Shikandra 2022 vient de paraitre. Le nombre de kwassas interceptés et d'étrangers en situation irrégulière interpellés est en baisse en raison notamment d'opérations d’entrave des départs menées dans les eaux comoriennes. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 12:56

Le bilan janvier-avril 2022 de l'opération Shikandra (lutte contre l’immigration clandestine dans l'île aux parfums) est paru en ce début de semaine.



272 kwassas ont été détectés contre 462 à la même période en 2021. Les moyens de détection ont été renforcés grâce à la pérennisation de la surveillance aérienne et une présence en mer plus forte depuis le dernier trimestre 2021, ce qui explique ces chiffres en baisse.



Dans le même temps, le flux migratoire a été atténué par des opérations d’entrave des départs menées dans les eaux comoriennes, communique la préfecture de Mayotte.



590.000 euros de produits de contrebande saisis



163 kwassas ont été interceptés et 53 ont fait demi-tour. 79% des tentatives d’entrée ont été empêchées, légèrement plus qu'au premier trimestre 2021 (78%). Les moyens d’interception ont été renforcés et renouvelés. Le parc d’intercepteurs est passé de 7 à 9, les deux nouveaux étant opérationnels depuis avril 2022.



2.269 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés en mer contre 2.866 entre janvier et avril 2021.



163 barques et 207 moteurs ont été détruits. Constat est fait de la baisse de la puissance de ces moteurs détruits, traduisant des difficultés d’approvisionnement des filières de passeurs.



16.860 cartouches de cigarettes de contrebande ont été saisies et détruites, soit une valeur marchande de 590 000 euros.

Les interpellations à terre en baisse à cause du Covid



7.087 interpellations ont été faites à terre, soit une baisse de 1.700 interpellations en janvier 2022 par rapport à 2021 en raison de la vague épidémique due au variant Omicron, bloquant les éloignements.



Au cours de ce premier quadrimestre de 2022, ce sont 7.817 reconduites à la frontière qui ont été opérées dans le cadre de 107 opérations de reconduite vers les Comores dont 140 Malgaches en situation irrégulière reconduits par voie aérienne.



130 passeurs ont été présentés à la justice ainsi que huit personnes soupçonnées d'appartenir à la filière de faux documents (falsification de carte d'identité, de passeports, de cartes de résident, de carnets de santé, de documents officiels, de facture).