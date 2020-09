Lutte contre l’illettrisme

"Cet objectif traduit d’abord un impératif, c’est celui que toute personne arrivée à l’âge adulte maîtrise les compétences-clés telles que la lecture et l’écriture, mais aussi le calcul et l’utilisation des outils informatiques. C’est l’un des fondamentaux de la notion d’égalité des chances à laquelle je suis très attaché et qui fonde un pan essentiel de l’action régionale ces dernières années."

Didier ROBERT, Président de la Région Réunion.



Dans ce cadre, la Région a été à l’initiative d’une conférence partagée sur la thématique : "COMPÉTENCES CLÉ, APPRENTISSAGES, ÉMANCIPATION ÉDUCATIVE" Consultez ICI les actes de la conférence partagée sous la direction de Raoul LUCAS, universitaire, expert de ces questions et auteurs de nombreux travaux dans ce domaine.