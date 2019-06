Lutte contre l’errance animale : une campagne de sensibilisation en cours dans les quartiers de Saint-Paul

Depuis le 29 mai et ce, jusqu’au 14 juin 2019, une campagne de sensibilisation est menée dans différents quartiers* de Saint-Paul contre l’errance animale.



L’État, le TCO ainsi que le groupement vétérinaire GEVEC réalisent actuellement dans le cadre du plan de lutte contre l’errance animale, une campagne de sensibilisation en porte à porte à Saint-Paul mais aussi sur Saint-Leu, le Port, Trois-Bassins et La Possession.



Sur le terrain, les médiateurs de l’environnement rappellent aux propriétaires d’animaux les règles de bonne gestion de son animal de compagnie dans l’espace public et à domicile.



Important également à rappeler : à l’approche des vacances de Juillet/Août 2019, cette campagne prépare et sensibilise cette période sensible des vacances scolaires propices aux abandons d’animaux…



Les médiateurs rappellent les étapes à respecter par les propriétaires :



1- L’identification de l’animal

2- La surveillance de l’animal pour qu’il ne divague pas dans les rues

3- La stérilisation de l’animal pour éviter la prolifération et l’abandon

4- La veille du bien-être et de la santé de l’animal.



*Pour cette campagne de sensibilisation, les quartiers et sites ciblés sont Boucan Canot, Plateau Caillou, La Saline Les Bains, Fleurimont, Hermitage-Les-Hauts, Guillaume, les plages…