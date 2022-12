Rubrique sponsorisée Lutte contre l'errance animale et fêtes de fin d'année

Par CASUD - Publié le Lundi 26 Décembre 2022 à 11:02

La CASUD participe à la lutte contre l'errance animale. Ainsi lors de la semaine du 20 décembre 2022, sur des sites de pique-nique (tels que le Belvédère de Bois-Court par exemple) les agents de la CASUD ont sensibilisé les familles présentes, en allant à leur rencontre, sur les règles simples à respecter afin de lutter contre l'errance animale et les bons gestes à adopter pour protéger leurs animaux de compagnie. Des prospectus d'information ont également été distribués.



La CASUD rappelle également qu'il est nécessaire de bien sécuriser son animal de compagnie (en le rentrant dans la maison éventuellement) à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les pétards et autres feux d'artifices sont des sources de stress importants et de peur chez les animaux qui peuvent alors s'enfuir en brisant leurs chaînes, ou en sautant au-dessus de portails et autres clôtures habituellement infranchissables.