Lutte contre l’errance animale | Opération mutualisée exceptionnelle

Ce vendredi 29 avril, 17 techniciens de capture mutualisés avec la SEMRRE (intervenant pour le compte de la Cinor, de la Civis et de la Casud), CYCLEA pour le TCO et des forces de l’ordre (Gendarmerie, Police municipale) seront déployés ce soir sur le terrain, sur trois secteurs prioritaires des hauts de St Paul : Tan Rouge, Bel Air-Bois de Nèfles – Ruisseau, et la Saline les hauts.



Le président du TCO attristé par ce drame, présente ses sincères condoléances aux proches de la victime



"Je tiens à vous faire part de mon émoi, ma tristesse et ma colère face à ce drame qui aurait pu être évité si les propriétaires de ces chiens avaient pris leurs responsabilités ! Si chacun assumait son rôle de propriétaire correctement, en gardant son animal à son domicile, en le stérilisant pour éviter les portées non désirées et non maîtrisées, les habitants seraient en sécurité !", s’est exclamé Emmanuel Séraphin, président du TCO et maire de Saint-Paul.