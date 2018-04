Lutte anti-vectorielle : La mairie se mobilise pour la propreté du chef-lieu

La ville de Saint-Denis a fait le point ce mercredi matin sur les différents dispositifs en faveur de la propreté. L'occasion également de présenter les actions qui seront menées tout au long de l'année "pour une ville durablement propre". L'accent a été par ailleurs mis sur la lutte anti-vectorielle. Objectif pour la mairie : "sensibiliser davantage la population au respect de la propreté de la ville".



"Nous avons mis en place un vaste plan de plan de propreté", explique Nalini Veloupoulé-Merlo, élue déléguée à la Sécurité pour qui "une prise de conscience est indispensable". "Il n'y a pas cette volonté de verbaliser à tour de bras mais force est de constater qu'il y a aujourd'hui une réelle mise en danger de la santé des gens".







"La santé ne relève pas de nos compétences réglementaires, mais nous sommes sensibles à cette question. Nous estimons que c’est de notre devoir", a commenté Gabrielle Fontaine, élue déléguée à la Santé.



Des agents communaux sont mobilisés sur le terrain afin d'informer la population dionysienne sur les risques sanitaires liés aux dépôts sauvages, à savoir la dengue et la leptospirose. Les agents s'assurent également que les habitants considèrent davantage le calendrier de passage de la CINOR pour les encombrants et les déchets verts. La mairie compte construire dans les prochains mois 3 nouvelles déchetteries.



Les équipes chargées de signaler les dépôts sauvages ont par ailleurs été renforcée. 9 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont déployés dans les quartiers et peuvent "sanctionner via des verbalisations". "Nous constatons une nette amélioration dans le comportement des gens mais il est important de passer à la phase plus répressive", nuance Nalini Veloupoulé-Merlo.



Samuel Irlepenne sur place