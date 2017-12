Sport Réunion Lutte: Vers plus de collaboration dans la zone

La ville de Saint-Joseph a accueilli la 16ème édition du tournoi de Noël les 16 et 17 décembre dernier au gymnase Henri Ganofsky. Un tournoi qui s’inscrit dans la semaine internationale de lutte et qui s'est déroulé en présence du président de la fédération française de lutte, Alain Bertholom.



"Sa visite s’inscrit surtout dans le cadre de la coopération avec les pays de la zone dans le but de créer des échanges durables. Alain Bertholom a donc pu rencontrer son homologue le président de la fédération malgache de lutte ainsi que le directeur des orientations stratégiques et des affaires sociales du ministère de l’enseignement supérieur de Madagascar. Des projets de collaboration sont à l’étude pour un développement de la lutte dans la région", indique le Comité Régional de Lutte de la Réunion. Une rencontre a également eu lieu avec la délégation rodriguaise.



"La rencontre a déjà porté ses fruits car dès le début 2018 plusieurs jeunes Rodriguais devraient être licenciés dans un club réunionnais dans le but de participer à des compétitions internationales labellisées en métropole", précise le comité. "Le fort potentiel des lutteurs Rodriguais est bien connu depuis de nombreuses années. Ils ont besoin de matchs de hauts niveaux pour continuer à progresser. Il est évident que c’est la lutte dans la zone Océan Indien qui va profiter de tout cela et dans l’hypothèse d’un retour de la lutte aux jeux des iles, c’est une très bonne nouvelle".



Voici les résultats du tournoi :

145 jeunes se sont affrontés durant ce week-end (les licenciés fédéraux et les UNSS).

Classement par équipe : 1 LCSJ 131 points

2 ALD 54 points

3 DOC 48 points

4 Ile Rodrigues 46 points

5 ALED 33 points

6 ALOR 18 points

7 Lycée Mat Magandhi 16 points

8 Lacroche Saint-Jo 12 points

9 CLSS 3 points

10 ROCS 2 points N.P Lu 334 fois





