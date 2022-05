A la Une . Lutte : Médaille de bronze pour David Ste-Marie aux championnats d'Afrique

Les championnats d’Afrique se sont déroulés du 17 au 22 mai 2022 à El-Jadida au Maroc. La Réunion ne fait pas partie de la zone Afrique mais avait quand même son représentant en la personne de David Ste-Marie, un Rodriguais installé sur l’ile depuis 4 ans et licencié au lutte club Saint-Joseph. Le représentant de l’ile Maurice décroche une très belle médaille de bronze amplement méritée au vu de sa prestation. Par NP - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 07:46

David Ste-Marie (-79 kg lutte libre) fait une très belle compétition, il va jusqu‘en demi-finale mais s’incline de peu face à un adversaire marocain, c’est ainsi qu’il obtient sa place pour la petite finale afin de décrocher la médaille de bronze. Ses relances et son amplitude lui ont permis de dominer son adversaire par grande supériorité (vainqueur par 10 points d’écart : 12/2). Pour sa première participation à un championnat d’Afrique c’est un excellent résultat. Espérons que cette médaille soit le début d’une longue aventure internationale.



David est installé à La Réunion depuis 4 ans pour vivre son double projet sportif et scolaire. Il est actuellement en 2ème année de STAPS au Tampon, son projet sportif c’est au lutte club Saint-Joseph qu’il le vit.



David a décroché le titre de champion de France universitaire en 2020. C’est lors d’une compétition organisée par la fédération mauricienne de lutte en avril dernier qu’il a décroché son billet pour les championnats d’Afrique séniors 2022.