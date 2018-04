Lutte: Les Réunionnais décrochent trois médailles en Belgique

Nos lutteurs locaux se sont encore illustrés. La ville de Kelmis en Belgique a accueilli le 21 avril 2018 le traditionnel tournoi international de lutte libre "SATIEV BROTHERS" pour les cadets et juniors, un tournoi de référence qui sert de préparation au championnat d’Europe .



Trois lutteurs réunionnais y ont participé : Stéphane Sine et Maxime Combes représentant le pôle France de Ceyrat, Valentin Damour, représentant l’équipe de France. Trois médailles ont été obtenues par les sportifs péi, dont une médaille d’or pour Valentin Damour en junior 57 kg et des médailles de bronze pour les deux autres. A noter que c ette année, la compétition a été honorée par la présence de Bousaivar Satiev , le triple champion olympique russe.



Les résultats :

1 Médaille d’or : Valentin Damour, LC St-Joseph, INSEP, lutte libre, 57kg, il réalise une très bonne compétition. Il gagne tous ses matchs en ne concédant qu'un point sur l’ensemble de la compétition.

2 médailles de bronze :

- Maxime Combes, ALED (l’entre-Deux) pôle France Ceyrat, cadet 65kg. Il réalise une bonne compétition

- Stéphane Sine, LC St-Joseph, pôle France de Ceyrat cadet 60kg. Il réalise une bonne compétition